Большой склад с деревянными поддонами загорелся в Долгопрудном. Видео

Пожар в промзоне вспыхнул в Долгопрудном в Подмосковье. Открытый огонь сняли на видео очевидцы. В МЧС рассказали, что пожар вспыхнул на складе в промзоне, где хранили деревянные поддоны.

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«В 13:05 поступило сообщение о возгорании внутри склада в городском округе Долгопрудный, транспортный проезд на территории промзоны. Склад двухэтажный, кирпичный. По предварительным сведениям, внутри были деревянные поддоны. В 13:30 был объявлен повышенный ранг пожара до №2», — рассказали в подмосковном МЧС.

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На месте пожара работают 28 человек и восемь единиц техники. По предварительным сведениям, пострадавших в ходе происшествия нет.

Причины возгорания предстоит установить экспертам. На момент публикации новости на месте происшествия еще работали спасатели.