Большой ребенок, который хочет поиграть. Жительница Красноярского края рассказала о встрече с медвежонком

Медведь попытался напасть на жительницу Красноярского края Таисию, но она смогла прогнать его уговорами и рыком. «360» выяснил детали произошедшего.

В момент столкновения с медведем Таисия шла по делам из одного населенного пункта в другой. По ее словам, размеры хищника сопоставимы с крупным алабаем.

«Я прошла половину пути практически и обернулась посмотреть — может, едет машина или мне надо поправить платье. Пары минут не прошло, как раздались крики велосипедиста. Он предупредил, что идет медведь», — рассказала женщина.

Источник фото: РИА «Новости»

Мужчина ехал сзади. Он крикнул на хищника, и тот отпрыгнул. Велосипедист поехал дальше, а Таисия осталась в поле зрения животного. Она оценила ситуацию и стала медленно отступать, после чего начала кричать.

«Я начала кричать, поскольку диких животных отпугивают громкие звуки. У меня с собой не было колонки с музыкой, иначе это тоже сработало бы. Но он все равно заинтересовался мной», — рассказала Таисия.

Она отметила, что не стала убегать, поскольку так нельзя делать при столкновении с дикими хищниками. При такой реакции они воспринимают человека как жертву.

Медведь продолжил наступление на женщину. Таисия отметила, что крики не особо сработали. И она рискнула пойти на отважный поступок.

Вы можете не поверить мне, но я дала ему пару ударов справа и по макушке Таисия.

Это отпугнуло медведя, и он ненадолго отошел от женщины. Она же в это время быстро начала отходить от животного. Но спустя недолгое время медведь снова захотел поиграть с Таисией.

Источник фото: РИА «Новости»

При втором столкновении с медведем Таисия начала уговаривать медведя отойти от нее. По ее словам, она пыталась сохранять спокойствие. После уговоров женщина перешла на рык.

«На него подействовало, когда я на него зарычала. Но я просто от досады уже, что он от меня не отстает. Вот и все», — поделилась Таисия.

Также она сказала, что немаловажную роль мог сыграть и другой фактор. Столкновение медведя с Таисией произошло далеко от его ареала обитания.

Женщина сказала, что медведь завелся в ее краях только в этом году. Ему примерно полтора года.

Он просто тянулся к людям. Это такой большой ребенок, можно сказать Таисия.

Таисия отметила, что длина когтей медведя примерно равна двум сантиметрам. Он может ими нечаянно поранить «компаньона по игре». По ее словам, сейчас решается судьба медведя: его могут отловить и поместить в хорошие условия частного зоопарка.