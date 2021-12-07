Большой пожар разгорелся в Самаре на территории птичьего рынка

Большой пожар разгорелся в Самаре в 04:32 по местному времени на территории птичьего рынка. Возгорание удалось локализовать на площади 1200 квадратных метров, никто не пострадал.

Огонь охватил торговые павильоны в Советском районе города, на улице Ново-Вокзальная, 2а. Поначалу пожар распространился на 600 квадратных километров рынка, но после его площадь увеличилась. Для того, чтобы справиться с огнем, на место происшествия прибыли 122 пожарных и 38 специальных машин. От команды МЧС среди них работают 83 сотрудника и 22 единицы техники.

Также к тушению привлекли дополнительно пожарную насосную станцию, рукавную пожарную машину и специальный пожарный поезд с железнодорожной станции «Самара».

Известно, что возгоранию присвоили в МЧС высокий уровень сложности — второй ранг опасности. Несмотря на это, эвакуировать людей не пришлось, сообщений о пострадавших или погибших в данный момент нет.