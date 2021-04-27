Большой пожар произошел на городской свалке в Биробиджане

Пожар на городской свалке в Биробиджане тушат сотрудники МЧС. Огонь охватил 15 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Информация о пожаре поступила в 06:40 (23:40 по московскому времени) на пульт пожарно-спасательной службы «101» МЧС России по Еврейской автономной области. ЧП произошло на свалке бытовых отходов, написал ТАСС.

«Площадь примерно 15 гектаров», — заявили в пресс-службе РИА «Новости».

Эвакуация не проводилась, никто не пострадал. Собеседник агентства уточнил, что свалка расположена в семи километрах от Биробиджана на трассе.