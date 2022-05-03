Большинство жителей вернулись в свои квартиры после пожара в Мытищах

Часть жителей девятиэтажки в Мытищах, в которой 3 мая произошел пожар, заселили в гостиницу — речь идет о 21 человеке. Остальные смогли вернуться в свои квартиры. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава городского округа Юлия Купецкая.

«21 человек был заселен в гостиницу, остальные жители смогли вернуться в свои квартиры. Дом пригоден для проживания, в половине дома восстановлена подача электричества», — написала она.

Купецкая также рассказала, что с 4 мая начнутся работы в тех квартирах, которые требуют ремонта и кому необходимо временное жилье.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поручении блоку здравоохранения проконтролировать, чтобы всем пострадавшим была оказана необходимая помощь.

«Людей пришлось эвакуировать — задача главы сейчас разместить их с комфортом, накормить, оказать психологическую поддержку и помочь с документами, если это необходимо», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Пожар в девятиэтажном жилом доме на Олимпийском проспекте в городском округе Мытищи произошел 3 мая. В результате три человека погибли, еще один получил серьезные травмы, у 15 диагностировали отравление угарным газом.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).