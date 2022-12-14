14 декабря 2022, 15:25
Большегруз Volvo, перевозивший фрукты, перевернулся в Нижегородской области
ДТП с участием большегруза произошло в среду, 14 декабря, на 443 километре трассы М7 «Волга» в Нижегородской области. Об этом сообщил НИА «Нижний Новгород».
По предварительным данным, водитель, двигавшийся из Москвы в сторону Казани, не справился с управлением и столкнулся с дорожным ограждением.
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Водителя с травмами доставили в больницу. Дорога в направлении Казани оказалась заблокированной.
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ДТП
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