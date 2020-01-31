Очевидцы происшествия пожаловались на большие пробки в этом районе трассы Москва - Челябинск. На дороге организовали реверсивное движение.

«Авария случилась сегодня около 12 часов на 1623-м километре трассы М-5. Произошло лобовое столкновение двух фур. Два человека ранены», — уточнили в пресс-службе управления федеральных автодорог «Южный Урал».