Большегруз столкнулся с многотонной фурой на трассе Коротчаево — Тазовский, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион» со ссылкой на данные ГИБДД.

Согласно предварительным данным, водитель «Урала» превысил скорость и не учел погодные условия. В результате он вылетел на встречную полосу и столкнулся с фурой. Отмечается, что удар был очень сильным, и госпитализация понадобилась водителям обоих автомобилей.

Виновник аварии получил сотрясение мозга и переломы костей. У второго пострадавшего тоже травмирована голова, есть ушибы.