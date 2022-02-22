В минувшее воскресенье, 20 февраля, в Волгоградской области полностью выгорел большегруз с прицепом. Инцидент произошел на участке федеральной трассы Р-22 (Волгоград — Москва) в Михайловском районе Волгоградской области.

Как пишет novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону, пожарные прибыли на место происшествия после вызова, поступившего от очевидцев в 02:25. В ведомстве сообщили, что к моменту прибытия бригады на место грузовой автомобиль Iveco с прицепом был полностью охвачен огнем.

Благодаря оперативной работе 30-й пожарной части огонь был полностью ликвидирован к 02:47. Пострадавших нет, находился ли в прицепе груз, пока неизвестно.

Год выпуска сгоревшего грузового автотранспорта уточняется. По предварительной версии специалистов, пожар начался из-за короткого замыкания в электропроводке.