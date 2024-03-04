04 марта 2024, 19:13
Большегруз насмерть сбил велосипедиста в Невском районе Петербурга
Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла в Невском районе Северной столицы. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.
Согласно предварительным данным, 40-летний водитель большегруза, двигаясь по улице Грибакиных, сбил курьера на велосипеде. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Организована проверка.
Санкт-Петербург
ДТП
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