Эксклюзив 19 января 2023, 09:43 Большегруз и две легковушки попали в ДТП на севере Москвы Источник «360»: три человека пострадали в ДТП с фурой и двумя легковыми машинами в Москве РИА «Новости»

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Грузовой автомобиль и две легковые машины попали в аварию в Северном административном округе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в районе дома 19 по улице Вучетича, пострадали три человека. На место приехали сотрудники оперативных служб, помощь МЧС не потребовалась.

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Утром в четверг в Москве грузовик DAF попал в аварию на Варшавском шоссе, пострадал один человек, его отвезли в больницу.

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