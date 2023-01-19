19 января 2023, 09:43
Большегруз и две легковушки попали в ДТП на севере Москвы
Источник «360»: три человека пострадали в ДТП с фурой и двумя легковыми машинами в Москве
Грузовой автомобиль и две легковые машины попали в аварию в Северном административном округе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло в районе дома 19 по улице Вучетича, пострадали три человека. На место приехали сотрудники оперативных служб, помощь МЧС не потребовалась.
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Утром в четверг в Москве грузовик DAF попал в аварию на Варшавском шоссе, пострадал один человек, его отвезли в больницу.
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ДТП
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