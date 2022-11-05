Больше всего погибших нашли в курилке сгоревшего кафе | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 14:17 Больше всего погибших нашли в курилке сгоревшего кафе ТАСС: в основном жертв пожара в кафе «Полигон» находили в курилке и небольших помещениях Телеканал "360"

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Большинство жертв погибших в результате возгорания на территории кафе «Полигон» в Костроме нашли в курилке и других небольших помещениях. Об этом сообщил ТАСС со слов представителей местных экстренных служб.

По их словам, в основном тела обнаруживали в районе внутренней комнаты для курения.

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«Также они были найдены в подсобном помещении и около туалетных комнат», — сообщил источник ТАСС.

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Кафе «Полигон» сгорело в ночь на 5 ноября. Площадь распространения огня достигала 3,5 тысячи квадратных метров. К утру пламя удалось ликвидировать.

По примерным данным, из горящего помещения смогли эвакуировать около 260 человек. На данный момент известно о 15 жертвах. Еще четыре посетителя находятся в коме. Состояние других гостей заведения пока неизвестно.

Представители местных правоохранительных органов уже задержали возможного виновника ЧП. По их данным, к пожару мог привести запуск пиротехники в месте, не предназначенном для такого досуга.