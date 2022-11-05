Больше всего погибших нашли в курилке сгоревшего кафе | 360°

05 ноября 2022, 14:17
Больше всего погибших нашли в курилке сгоревшего кафе
ТАСС: в основном жертв пожара в кафе «Полигон» находили в курилке и небольших помещениях
Большинство жертв погибших в результате возгорания на территории кафе «Полигон» в Костроме нашли в курилке и других небольших помещениях. Об этом сообщил ТАСС со слов представителей местных экстренных служб.
По их словам, в основном тела обнаруживали в районе внутренней комнаты для курения.
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«Также они были найдены в подсобном помещении и около туалетных комнат», — сообщил источник ТАСС.
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Кафе «Полигон» сгорело в ночь на 5 ноября. Площадь распространения огня достигала 3,5 тысячи квадратных метров. К утру пламя удалось ликвидировать.
По примерным данным, из горящего помещения смогли эвакуировать около 260 человек. На данный момент известно о 15 жертвах. Еще четыре посетителя находятся в коме. Состояние других гостей заведения пока неизвестно.
Представители местных правоохранительных органов уже задержали возможного виновника ЧП. По их данным, к пожару мог привести запуск пиротехники в месте, не предназначенном для такого досуга.
Пожары
Пожар в кафе «Полигон» в Костроме
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