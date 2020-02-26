    26 февраля 2020, 16:59

    Больше тысячи человек эвакуировали из Москва-Сити

    Алла Морген, Юлия Булыгина

    В Москве эвакуировали 1,1 тысячи человек из-за угрозы в деловом центре. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, на улицу вывели людей из башни «Федерация Восток».

    Как «360» сообщил источник, угрозу зафиксировали над башнями «Восток» и «Запад, но эвакуацию объявили только в одной из них.

    В московском управлении МЧС заявку подтвердили, но уточнили, что помощь спасателей в Москва-Сити пока не нужна.

    «Заявка на Пресненскую набережную есть, но туда выехала полиция», — сказал «360» представитель МЧС.

    По сведениям ТАСС, к правоохранителям поступила информация об угрозе взрыва.