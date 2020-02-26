Больше тысячи человек эвакуировали из Москва-Сити

В Москве эвакуировали 1,1 тысячи человек из-за угрозы в деловом центре. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, на улицу вывели людей из башни «Федерация Восток».

Как «360» сообщил источник, угрозу зафиксировали над башнями «Восток» и «Запад, но эвакуацию объявили только в одной из них.

В московском управлении МЧС заявку подтвердили, но уточнили, что помощь спасателей в Москва-Сити пока не нужна.

«Заявка на Пресненскую набережную есть, но туда выехала полиция», — сказал «360» представитель МЧС.

По сведениям ТАСС, к правоохранителям поступила информация об угрозе взрыва.