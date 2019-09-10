«Больше раздули ситуацию». В уральской гимназии рассказали о состоянии обварившихся детей

Школьники одной из уральских школ уронили на себя термопот с кипятком. Замдиректора гимназии № 24 Междуреченска, в столовой которой обварились дети, рассказал «360» подробности случившегося.

В образовательном учреждении заверили, что «дети все живы, практически всех выпустили». Ожоги у них, по словам замдиректора гимназии, легкой степени.

«Ничего смертельного у нас не произошло. Больше раздули эту ситуацию. Дети уже завтра будут дома», — отметила сотрудница школы.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняют прокуратура и следователи. Первоклассники, уверила заместитель директора гимназии, не баловались. Как подобная ситуация возникла, она объяснить затруднилась.

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«У нас стандартное оборудование, как и во всех образовательных учреждениях. Почему он (термопот — прим. ред.) упал, что этому способствовало, сказать не можем», — заключила представитель школы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что двое пострадавших детей находятся в травматологическом отделении. Уточнялось, что еще одну девочку поместили в реанимацию и могут перевести в ожоговый центр Новокузнецка. Одного школьника отправили на амбулаторное лечение.