Происшествия 10 июля 2023, 19:21 Больше десятка тонн опасных продуктов нашли в московских магазинах «Светофор» Роспотребнадзор: в магазинах сети «Светофор» в Москве нашли 14 тонн опасных продуктов Фото: freepik.com

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В московской торговой сети «Светофор» обнаружили 14 тонн опасных продуктов питания. Владельцам придется заплатить штрафы на сумму свыше четырех миллионов рублей, сообщила пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

В частности, в магазинах продавали просроченные или размороженные продукты. Кроме того, некоторые товары были без сопроводительной документации, а на части из них была нарушена маркировка. В ряде супермаркетов специалисты Роспотребнадзора отметили наличие насекомых в торговом зале.

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Сотрудники сети также не соблюдали нормы складирования, температуру и правила товарного соседства. Инспекторы оценили санитарно-техническое состояние и содержание торгового зала и холодильного оборудования как неудовлетворительное. В помещениях магазинов нашли скопище отходов, в том числе пищевых.

Результаты исследований показали, что больше половины образцов не отвечали обязательным микробиологическим и физико-химическим нормам и требованиям по показателям фальсификации. После проверки инспекторы выдали 28 предписаний об изъятии из оборота опасных продуктов.

Ранее диетолог Наталья Круглова назвала продукты, которые делают окрошку вредной.