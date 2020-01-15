Больше 70 человек отравились в Кизляре водой из-под крана

В Кизляре около 70 человек поступили в больницу с диагнозом «острая кишечная инфекция». В дагестанском Министерстве здравоохранения сообщили, что среди отравившихся 39 детей. Причиной отравления называют некачественную воду.

«Состояние поступивших средней степени тяжести. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Всего в ЦГБ Кизляра поступило 72 человека, из них 39 детей. Однако двое взрослых и один ребенок выписаны под расписку», — сообщили в пресс-службе Минздрава.

В то же время ТАСС со ссылкой на источник в Центральной городской больнице Кизляра сообщил об увеличении числа отравившихся до 75 человек, 40 из них — дети.

О массовом отравлении людей стало известно во вторник, 14 января. По предварительным данным, вспышка инфекции связана с употреблением сырой воды. В регионе начал действовать инфекционный штаб. Медики обходят дома в Кизляре, где осматривают взрослых и детей. Для этого созданы 16 врачебно-фельдшерских бригад. Также работают две бригады неотложной помощи.

В Минздраве рекомендовали жителям Дагестана кипятить воду перед употреблением и соблюдать требования личной гигиены.

Из-за массового отравления жителей Кизляра дагестанское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.