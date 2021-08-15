Больше 50 пассажиров автобуса пострадали в аварии в Нью-Йорке

Больше 50 человек пострадали в аварии с автобусом 14 августа на трассе в штате Нью-Йорк. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

По имеющимся данным, всем пострадавшим потребовалась медицинская помощь в больнице. Всего в салоне автобуса ехали 57 пассажиров. Транспорт направлялся в сторону Ниагарского водопада, но по неизвестным пока причинам автобус внезапно перевернулся.

Не сообщается, какой компании могло принадлежать транспортное средство. Как сообщили медики, среди пострадавших есть дети.

Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже возросло до 26. 19 человек находятся в больницах, пятерым больше не нужна помощь врачей, еще двое скончались. Такое заявление сделал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Причина взрыва, который случился 12 августа, пока неясна. Прорабатываются разные версии. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.