Больше 400 рабочих эвакуировали во Владивостоке из-за утечки аммиака

Эвакуация более 400 рабочих прошла на производстве во Владивостоке из-за утечки аммиака. Авария произошла на предприятии пищевой продукции, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморскому краю ТАСС.

«По прибытии на место установлено, что утечка аммиака была ликвидирована сотрудниками предприятия путем перекрытия дублирующего вентиля, объем утечки составляет три-пять литра. Проводится проветривание склада, где произошла утечка, облака газа не наблюдалось», — заявили в ведомстве.

Также там отметили, что угрозы рабочим нет, превышенная концентрация опасного вещества за пределами завода тоже не наблюдается.

Согласно информации, полученной агентством «Интерфакс», утекло примерно три литра аммиака из имеющихся на предприятии семи.

Утечку локализовали, для этого применили силы работников самого завода и специалистов службы спасения. Работы в цеху приостановили. Сейчас концентрация аммиака на месте утечки превышает норму в 10 раз.

На место случившегося отправился исполняющий обязанности прокурора Советского района города Владивостока Владимир Синенко. Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности и охрану труда на предприятии.