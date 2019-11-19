Больше 30 жителей Перми отравились в двух кафе быстрого питания

В Перми возбудили уголовное дело после массового отравления посетителей в кафе «Оvсянка» и O-fit. По последним данным, помощь врачей понадобилась 31 человеку.

«По данным следствия, в кафе, расположенном в городе Перми, были произведены и хранились продукты питания, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Впоследствии часть продуктов была реализована в кафе по месту приготовления, а часть из них была направлена для реализации в еще одно кафе общественного питания», — сообщили в пермском управлении Следственного комитета.

Все отравившиеся ели в одном из этих кафе. По информации следствия, потерпевшими по уголовному делу о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, признаны 29 человек, в том числе трое детей. Им оказывается медицинская помощь.

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Между тем, по данным министерства здравоохранения Пермского края, количество пострадавших увеличилось до 31, сообщил сайт 59.ru.

Сейчас Роспотребнадзор и Минздрав Прикамья занимаются санитарно-эпидемиологическим расследованием, в кафе взяли пробы воды, продуктов и сырья, обследуют сотрудников. По предварительным данным, у заболевших выделена ДНК Salmonella.

В ходе проверки уже выявили нарушения по площади помещений и условиям хранения готовых блюд. Работу обоих кафе приостановили.