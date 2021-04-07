Больше 20 человек скончались при столкновении парома и грузового судна на реке в Бангладеш

Паром и грузовое судно столкнулись на реке Шиталакшья в Бангладеш. В результате произошедшего погибли 26 человек. Отмечается, что число жертв растет, написал ТАСС.

В целом на борту парома находились 50 пассажиров. В момент аварии судно получило пробоину и пошло ко дну. Примерно 10-12 людям удалось выбраться на берег самим. Спасатели не сразу смогли приступить к помощи из-за плохих погодных условий, сообщил сайт «Русская планета». В настоящий момент поиски остальных пострадавших продолжаются.