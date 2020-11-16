Больше 100 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды

Более 113 тысяч человек в Дагестане остались без электричества из-за непогоды. К отключению света привели массовые аварии на энергосетях.

«Без электроснабжения остались бытовые потребители. Мощность отключенных потребителей — 34,7 МВт», — сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России.

К авариям привели сильный дождь и ветер, достигающий скорость 10 метров в секунду. Света нет с 8 утра по московскому времени. Изначально сообщалось, что без электричества остались 62 тысяч жителей Дагестана. Затем их число увеличилось до 113 тысяч.

Над ликвидацией последствий аварии уже работают специалисты. На место выехали 30 бригад в составе 211 человек и 41 единицы спецтехники. В Министерстве энергетики отметили, что ликвидация последствий подобных аварий находится на особом контроле в ведомстве.

Электричество периодически пропадает во всей Сирии. Но там причиной аварий становится не погода, а нападения на трубопроводы. Специалисты стараются оперативно восстановить подачу электроэнергии в населенные пункты и, особенно, в жизненно важных объектах. Власти говорят, что такие нападения — это теракты.