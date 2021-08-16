Больше 10 тысяч жителей Анапы остались без света из-за обрушившегося циклона

Более 10 тысяч жителей Анапы остались без электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«По состоянию на 19:00 по московскому времени, в городе Анапе без энергоснабжения находятся более 10 тысяч человек», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС отметили, что в настоящее время остается подтоплено 758 частных домовладений, 1986 придомовых территорий и подвальные помещения 15 многоквартирных домов.

В общей сложности в зону действия циклона попали более 13 тысяч человек.

Для ликвидации последствий подтопления была сформирована группировка РСЧС, общей численностью 1 113 человек личного состава и 330 единиц техники, отмечено в сообщении пресс-службы МЧС.

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