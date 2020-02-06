Больше 10 машин столкнулись под Красноярском. Видео

Туман стал причиной массового ДТП в Красноярском крае. На трассе недалеко от деревни Сухая Белка столкнулись более 10 автомобилей, в том числе грузовых. Видео с места происшествия уже появилось в Сети.

Транспортные средства столкнулись в Емельяновском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Предварительной причиной аварии в полиции назвали плохую видимость на дороге из-за погодных условий. «Очень скользко и плохая видимость. Будьте осторожны», — пишут в соцсетях местные жители. На кадрах с места происшествия видно, как на дороге стоят легковые и грузовые машины. Трассу окутала дымка. Сейчас движение в районе ДТП перекрыто в обоих направлениях. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Водителям советуют объезжать аварийный участок. Данные о пострадавших не приводятся.