    06 февраля 2020, 07:43

    Больше 10 машин столкнулись под Красноярском. Видео

    Александра Ломейко

    Туман стал причиной массового ДТП в Красноярском крае. На трассе недалеко от деревни Сухая Белка столкнулись более 10 автомобилей, в том числе грузовых. Видео с места происшествия уже появилось в Сети.

    Транспортные средства столкнулись в Емельяновском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Предварительной причиной аварии в полиции назвали плохую видимость на дороге из-за погодных условий.

    «Очень скользко и плохая видимость. Будьте осторожны», — пишут в соцсетях местные жители.

    На кадрах с места происшествия видно, как на дороге стоят легковые и грузовые машины. Трассу окутала дымка.

    Сейчас движение в районе ДТП перекрыто в обоих направлениях. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Водителям советуют объезжать аварийный участок.

    Данные о пострадавших не приводятся.