«Больше 10 лет употребляю». Предполагаемый виновник массовой аварии в Москве объяснил свое поведение влиянием лекарств

Водитель автомобиля Ford, протаранивший около 20 машин перед въездом в Кутузовский тоннель на внешней стороне московского третьего транспортного кольца, объяснил свое поведение на дороге галлюцинациями из-за приема лекарств. Об этом он заявил в ходе допроса с сотрудниками МВД.

По словам водителя, уже около 10 лет он постоянно принимает антипсихотическое средство галоперидол. Сегодняшний день исключением не стал. По его словам, то, что он совершил крупную аварию, он даже не осознает.

«Я принимал галоперидол. Мне кажется, у меня были галлюцинации. Но я готов ответить за свой поступок», — заявил водитель.

В столичном главке МВД напомнили, что водитель Ford перед въездом в Кутузовский тоннель пронесся через плотный поток машин, сшибая на своем пути все транспортные средства. В результате в аварии пострадали 20 автомобилей, два человека получили травмы.

После того, как Ford остановили сотрудники полиции, буйный мужчина пытался устроить драку с прибывшими на место спасателями. СМИ сообщили, что водителя подозревают в употреблении наркотиков. Но медицинская экспертиза употребления запрещенными веществами не подтвердила.