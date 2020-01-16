16 января 2020, 08:32
Больше 10 человек пострадали в аварии с автобусом под Ульяновском
В Ульяновской области 13 людям понадобилась помощь медиков после аварии с автобусом. Транспортное средство не удержалось на гололеде и вылетело в кювет.
«По предварительной информации, в 07:20 (06:20 по московскому времени) на трассе Карсун — Ростислаевка в результате сильного гололеда пассажирский автобус ПАЗ опрокинулся в кювет и перевернулся», — сообщили в пресс-службе МВД по Ульяновской области.
В автобусе находились 19 человек, 13 из них обратились к медикам после аварии.
После ДТП в Карсунском районе проводится проверка.