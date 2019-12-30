Больше 10 человек пострадали при аварии с вахтовым автобусом в ХМАО

11 человек пострадали в аварии с автобусом на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Автобус принадлежит ПАО «Сургутнефтегаз».

«ДТП произошло на 18-м километре трассы Лянтор — Нижнесортымский. По предварительной информации, водитель, который перевозил рабочих с месторождения, наехал на впереди него идущий грузовой автомобиль с прицепом», — сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По данным полиции, пострадали 10 пассажиров и водитель. Двое находятся в тяжелом состоянии. По предварительной информации, никто не погиб. Как сообщили РИА «Новости» в региональном департаменте здравоохранения, после аварии госпитализировали девять человек. Троих медики осмотрели на месте и отпустили.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС добавили, что авария произошла в Сургутском районе. На месте происшествия работают медики.

В то же время РЕН ТВ пишет, что пострадали 12 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всего в транспортном средстве находились 25 человек.

Как сообщили в районной администрации, в аварию попал вахтовый автобус «Сургутнефтегаза».