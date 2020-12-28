Большая пробка образовалась на МКАД из-за ДТП с грузовиком. Фото

На внешней стороне первого километра МКАД, около Реутова, затруднено движение. Причиной стал грузовик, наехавший на препятствие. Информация об этом появилась в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

«На внешней стороне первого километра МКАД грузовик совершил наезд на препятствие. Движение затруднено, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась почти на 10 километров.

По последним данным, проезжая часть уже освобождена. Сейчас в Москве пробки — четыре балла. Общая протяженность заторов — 170 километров. По данным дептранса, на автомобильное движение серьезно влияют аварии и дорожные работы. Также затруднено движение на Профсоюзной улице, на улице Бутлерова и Ленинградском проспекте. Вечером ожидаются пробки восемь-девять баллов.