21 мая 2020, 12:10
Большая площадь леса загорелась на Ямале
Крупный лесной пожар зафиксировали в Красноселькупском районе ЯНАО. Очаг возгорания обнаружили недалеко от села Толька. Об этом сообщил «ФедералПресс».
В Авиалесоохраны уточнили, что огонь охватил примерно 62 гектара леса. Пожар начался из-за грозы.
В настоящее время 14 сотрудников подразделения «Ямалспаса» Ноябрьска совместно с местными спасателями тушат возгорание. Некоторые пожары локализовали и устранили.
Специалисты подчеркнули, что огонь не достигнет населенного пункта.