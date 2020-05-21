    21 мая 2020, 12:10

    Большая площадь леса загорелась на Ямале

    Ольга Ситникова

    Крупный лесной пожар зафиксировали в Красноселькупском районе ЯНАО. Очаг возгорания обнаружили недалеко от села Толька. Об этом сообщил «ФедералПресс».

    В Авиалесоохраны уточнили, что огонь охватил примерно 62 гектара леса. Пожар начался из-за грозы.

    В настоящее время 14 сотрудников подразделения «Ямалспаса» Ноябрьска совместно с местными спасателями тушат возгорание. Некоторые пожары локализовали и устранили.

    Специалисты подчеркнули, что огонь не достигнет населенного пункта.