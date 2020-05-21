Большая площадь леса загорелась на Ямале

В Авиалесоохраны уточнили, что огонь охватил примерно 62 гектара леса. Пожар начался из-за грозы.

В настоящее время 14 сотрудников подразделения «Ямалспаса» Ноябрьска совместно с местными спасателями тушат возгорание. Некоторые пожары локализовали и устранили.

Специалисты подчеркнули, что огонь не достигнет населенного пункта.