Больной леопард попытался напасть на жителя села под Уссурийском | 360°

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Больной леопард попытался напасть на жителя села под Уссурийском

Специалисты вычислили больную самку леопарда после нападения в селе Красный Яр в Приморье

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Во двор жителя села Красный Яр под Уссурийском зашел леопард. Он попытался напасть, но мужчина увернулся. Специалисты Госохотнадзора по Приморскому краю и ФГБУ «Земля леопарда» пытаются поймать животное, сообщили в нацпарке.

Нападение произошло 14 сентября. Леопард зашел в частный двор и набросился на хозяина, но тот не пострадал. Животное скрылось, а на место выехали специалисты.

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По размеру следов, а именно пятки в 5,5 сантиметра, они определили, что напала самка. Она ушла далеко от нацпарка, более чем на 30 километров, а именно в нем находится ядро популяции дальневосточных леопардов.

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ФГБУ «Земля леопарда»

ФГБУ «Земля леопарда»

«В настоящее время говорить о причинах поведения животного рано, однако оно крайне нетипично для здорового зверя», — рассказали в нацпарке.

Специалисты дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий, нацпарка «Земля леопарда» и Госохотнадзора по Приморскому краю выслеживают леопарда. Самка ушла от населенного пункта, с ней уже установили визуальный контакт.

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