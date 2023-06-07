Происшествия 07 июня 2023, 08:59 Больницы Ульяновской области приняли новых пострадавших от сидра Минздрав Ульяновской области сообщил о 62 пострадавших и 20 погибших от распития сидра РИА «Новости»

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Количество пострадавших от распития некачественного сидра в Ульяновской области увеличилось до 62 человек, 20 жителей погибли. Пресс-служба Минздрава региона заявила, что в больницы поступили новые пациенты.

«В ульяновские стационары продолжают поступать пациенты с отравлением алкогольсодержащими напитками. По оперативным данным, в регионе выявлено 62 случая отравления», — сообщили медики.

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Врачи оценили их состояние как тяжелой и средней степени тяжести, подготовили для оказания помощи 88 коек на базе нескольких больниц, в том числе не меньше 18 реанимационных. В 20 случаях отравление привело к летальному исходу.

Минздрав Ульяновской области призвал жителей отказаться от употребления сидра и алкогольных коктейлей, а о фактах продажи напитка «Мистер Сидр» сообщать в экстренные службы.

В целом, по актуальной на вечер 6 июня информации, на территории России от некачественного напитка пострадали 90 человек, умерли 29 человек. Среди тех, кто отравился суррогатом, — четверо несовершеннолетних и одна беременная. Специалисты изъяли 37,6 тысячи литров сидра из Самарской области. Анализ показал в некоторых пробах примеси метанола и этилбутирата. В Подмосковье смертельно опасный напиток не обнаружили.