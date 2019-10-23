Больницы Санкт-Петербурга приняли пострадавших в аварии с перевертышем на Обводном канале

По сообщению вице-губернатора, пострадавших приняли четыре больницы Петербурга: двоих пострадавших доставили в НИИ скорой помощи, двоих — в Мариинскую больницу, двоих — в городскую больницу № 26 и одного — в Покровскую больницу.

Отмечается, что все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.