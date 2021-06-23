Больница загорелась в Нижневартовске. Эвакуированы более 200 человек

Пожар произошел в окружной больнице Нижневартовска в ХМАО. Сотрудники начали эвакуировать пациентов еще до приезда пожарных. Об этом сообщило агентство Urа.ru со ссылкой на пресс-службу пятой ПСО Нижневартовска.

В ведомстве уточнили, что очаг горения был найден на шестом этаже здания.

«Медицинские работники при помощи огнетушителей самостоятельно потушили тлеющий матрас. В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности, закопчены стены в палате на шестом этаже», — пояснили в пресс-службе.

Всего из больницы эвакуировали 215 человек. Никто не пострадал.

По данным источника, поджог устроил пациент. Его уже задержали, уточнил он.