Важное 28 января 2024, 14:41 Больница загорелась в Казани Baza: в Казани загорелось здание больницы № 18 РИА «Новости»

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В здании больницы № 18 в Казани на улице Мавлютова произошел пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. По информации пресс-службы МЧС России, пожар уже удалось потушить.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в лаборатории на втором этаже административного здания городской больницы. Из него самостоятельно эвакуировались 23 человека. Никто не пострадал. Огнеборцам потребовалось больше получаса на дорогу к месту происшествия и ликвидацию открытого горения.

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Огонь распространился на 60 квадратных метров. С ним удалось справиться силами 59 огнеборцев, использовавших 20 единиц техники.

Ранее в тот же день пожар произошел в здании Театра сатиры в Москве. Загорелась его крыша. По предварительным данным, это случилось во время ее ремонта крыши — искра попала в обрешетник или утеплитель. Огонь стремительно распространился на 250 квадратных метров. Из здания эвакуировали 50 человек. Никто не пострадал. Почти через три часа после того, как стало известно о ЧП, появились данные о локализации пожара.