Больница загорелась на юго-западе Москвы

Крупный пожар охватил помещение на пятом этаже одного из корпусов Центральной клинической больницы РАН на Литовском бульваре на юго-западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, из окон идет густой черный дым. Слышны крики о помощи. Источник подчеркнул, что прибывшие на место спасатели начали эвакуировать людей, находящихся в помещении. К горящему зданию направили машины скорой помощи.

В распоряжении «360» оказалось фото с места событий.

Источник фото: телеканал «360»

На опубликованном кадре видно, как из окна корпуса поднимается густой черный дым.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что на место выехали пожарные подразделения. Других подробностей не привели. По словам источника, людей на этаже много. Пожару присвоили ранг № 2. Данных о пострадавших пока нет.