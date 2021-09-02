Больница в Кузбассе начала проверку после сообщений об избиении пациента на ИВЛ

Руководство Прокопьевской городской больницы начало проверку сообщений об избиении пациента на ИВЛ. Информацию о жестоком обращении с больным ранее распространили в соцсетях.

По словам подписчиков местного паблика, где было опубликовано видео из реанимации, медсестра обзывала пациента, подключенного к аппарату ИВЛ. Помимо этого, она якобы била его по лицу, рукам и ногам. Автор видео заявила, что с пациентом так обращались за то, что он пошевелился в кровати.

В комментариях к ролику представители больницы заявили, что разбираются в случившемся.

«Добрый день. Администрацией ГАУЗ „Прокопьевская городская больница“ по видео, опубликованному в социальных сетях, в медицинской организации в настоящий момент проводится внутренняя служебная проверка», — говорится в записи.