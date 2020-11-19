Больница в Коммунарке вернулась к штатной работе после разгерметизации кислородной линии

Больница в Коммунарке, где накануне разгерметизировалась кислородная линия, работает в обычном режиме. Пострадавших среди пациентов и сотрудников клиники нет.

Главный врач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook извинился перед пациентами за причиненные неудобства и их близкими, которые беспокоились за родных.

«Я приношу искренние извинения пациентам за причиненные неудобства, вашим близким — за беспокойство», — написал он.

Проценко пояснил, что во время разгерметизации кислородной линии у одного из корпусов резервного госпиталя в нем никого не было. Несмотря на это, пациентов из соседних корпусов решили немедленно переместить.

«Ни в момент инцидента, ни в процессе переезда пострадавших пациентов или сотрудников не было. <…> Больница работает в обычном порядке», — сказал главврач больницы в Коммунарке.

Он поблагодарил сотрудников больницы за четкость и профессионализм работы и заботу о каждом пациенте.

«Это честь для меня — руководить такой командой. Вы лучшие», — заключил Денис Проценко. Работы по ликвидации последствий разгерметизации завершили накануне вечером.