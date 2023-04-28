Происшествия 28 апреля 2023, 16:40 Болельщики подрались, стоя в очереди за билетами на финал Кубка Гагарина в Казани

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В Казани правоохранителям пришлось разнимать драку, которая произошла возле «Татнефть Арены». Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash Iptash.

Как сообщают очевидцы, несколько человек устроили потасовку, стоя в очереди за билетами на финальный матч Кубка Гагарина. Из-за того, что охранник не мог повлиять на ситуацию, свидетели драки вызвали полицию.

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В настоящий момент уточняются все подробности инцидента.