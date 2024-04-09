Эксклюзив 09 апреля 2024, 22:46 «Болеет много лет». Соседка рассказала о напавшей с ножом на женщину в лифте в Подмосковье Порезавшая ножом соседку жительница Подмосковья страдала манией преследования

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Жительница Сергиева Посада порезала в лифте пожилую соседку ножом. Сейчас обе женщины находятся в реанимации. Соседка напавшей рассказала «360», что 46-летняя Елена проходила лечение в психиатрической больнице.

«Эта женщина болеет уже много лет. Она думала, что ее преследуют соседи и долго писала об этом по разным инстанциям. Ее все знают в полиции в Москве и здесь», — отметила она.

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По словам собеседницы «360», женщина постоянно с собой в сумке носила электрошокер.

«Поэтому не было бы ножа, то воспользовалась электрошокером», — предположила соседка.

Конфликт произошел в минувшую субботу, 6 апреля. Жительница Сергиева Посада по неизвестным причинам стала выталкивать из лифта свою 66-летнюю соседку. В ходе конфликта Елена ножом нанесла знакомой удары в области живота и шеи. Потом она сама порезала себе предплечье и вызвала экстренные службы.

Сын пострадавшей от нападения рассказал «360», что его мать находится в больнице в тяжелом состоянии.