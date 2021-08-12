Более тысячи трупов оленей были обнаружены в Красноярском крае

Трупы северных оленей нашли в реке Хетаган на севере Красноярского края. По предварительных сведениям, было обнаружено около 1,2 тысячи туш. Об этом рассказал Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

«По состоянию на 11 августа поднято из реки и складировано в отдалении от населенного пункта почти 700 туш, около 500 туш остаются на мелководной части реки. Работы по их удалению из водного объекта продолжаются», — добавили в ведомстве.

У четырех оленей нашли огнестрельные ранения. По данному факту начата проверка. Причиной смерти животных называют попадание воды в легкие. Местная прокуратура планирует оценить взаимосвязь незаконной охоты и гибели животных.