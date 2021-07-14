Более ста студентов отравились на базе отдыха в Ленинградской области

Более 100 студентов петербургского вуза отравились на базе отдыха, расположенной в Ленинградской области. В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что уже начали проверку.

База для отдыха Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I находится в Ленинградской области, около поселка Плоское. После ужина 11 июля 125 студентов, отдыхавших на базе, ощутили недомогание с признаками отравления. 13 июля в Лужской межрайонной больнице известили, что к ним поступили шесть пациентов с острой кишечной инфекцией.

Работу базы отдыха в Ленобласти уже приостановили. Проверку начали Северо-Западная транспортная прокуратура и Роспотребнадзор — сотрудники ведомства изучат пробы питания и воды, которые употребляли студенты.

Ранее, 12 июля, стало известно о том, что массовое отравление произошло в Астрахани. Там несколько человек ощутили недомогание после того, как поели в местном кафе. В инфекционную клинику попали десять посетителей. У всех диагностировали отравление неустановленным веществом. Следователи проводят проверку произошедшего.