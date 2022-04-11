Больше ста спасателей привлекли для ликвидации последствия взрыва газа в пятиэтажке в Ступино

Для ликвидации последствий взрыва газа в пятиэтажном доме в Ступино привлечены 119 спасателей и 28 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

При взрыве погибли два человека, еще семь пострадали. Всего из дома эвакуированы 60 человек, их направили в местный Дворец культуры.

На место инцидента для координации действий специальных служб по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина направлены прокурор Ступино Михаил Атальянц и заместитель прокурора области Олег Черсков.