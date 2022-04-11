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    11 апреля 2022, 08:04

    Больше ста спасателей привлекли для ликвидации последствия взрыва газа в пятиэтажке в Ступино

    МЧС: 119 спасателей привлекли на ликвидацию последствий взрыва газа в Ступино

    Максим Зинкин

    Для ликвидации последствий взрыва газа в пятиэтажном доме в Ступино привлечены 119 спасателей и 28 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

    При взрыве погибли два человека, еще семь пострадали. Всего из дома эвакуированы 60 человек, их направили в местный Дворец культуры.

    На место инцидента для координации действий специальных служб по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина направлены прокурор Ступино Михаил Атальянц и заместитель прокурора области Олег Черсков.