11 апреля 2022, 08:04
Больше ста спасателей привлекли для ликвидации последствия взрыва газа в пятиэтажке в Ступино
МЧС: 119 спасателей привлекли на ликвидацию последствий взрыва газа в Ступино
Для ликвидации последствий взрыва газа в пятиэтажном доме в Ступино привлечены 119 спасателей и 28 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
При взрыве погибли два человека, еще семь пострадали. Всего из дома эвакуированы 60 человек, их направили в местный Дворец культуры.
На место инцидента для координации действий специальных служб по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина направлены прокурор Ступино Михаил Атальянц и заместитель прокурора области Олег Черсков.