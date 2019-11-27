Более сотни новорожденных пострадали в Британии из-за отказа врачей от кесарева

В ходе разбирательств выяснилось, что таких случаев более двух сотен.

Оказалось, что роддом в Шрусбери практиковал естественное родоразрешение даже в тех случаях, когда объективно по медицинским показаниям требовалось провести кесарево сечение.

Как сообщило ИА Nation News, десятки родившихся здесь детей стали инвалидами в результате родовых травм.

В данный момент в роддоме проводят независимое расследование.