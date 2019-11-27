Более сотни новорожденных пострадали в Британии из-за отказа врачей от кесарева
Британские СМИ узнали о смерти более 40 матерей и младенцев и 50 родовых травмах в Шрусбери по вине врачей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Independent.
В ходе разбирательств выяснилось, что таких случаев более двух сотен.
Оказалось, что роддом в Шрусбери практиковал естественное родоразрешение даже в тех случаях, когда объективно по медицинским показаниям требовалось провести кесарево сечение.
Как сообщило ИА Nation News, десятки родившихся здесь детей стали инвалидами в результате родовых травм.
В данный момент в роддоме проводят независимое расследование.