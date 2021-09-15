Более сотни человек эвакуировали из университета Челябинска

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) накануне были эвакуированы более сотни человек. Здание покинули как ученики, так и преподаватели. Об этом сообщил Ura.ru.

«Сработала пожарная сигнализация, после чего было приняло решение об эвакуации. Все люди вышли сами, пострадавших нет. Предварительная причина — короткое замыкание», — написал сайт «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону. Обстоятельства инцидента выясняются.