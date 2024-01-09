Происшествия 09 января 2024, 10:06 Более шести тысяч жителей Находки остались без отопления Прокуратура: из-за аварии в Находке более шести тысяч человек остались без тепла Freepik

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Авария на теплосетях вызвала перебои с теплоснабжением в Находке. Без отопления остались 88 многоквартирных домов и четыре детских сада. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

Доступ к теплоснабжению потеряли более шести тысяч жителей города. Специалисты начали ликвидировать последствия порыва питательной линии экономайзера и восстанавливать теплотрассу.

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«Всего без коммунальной услуги остаются более шести тысяч жителей 88 многоквартирных домов, а также четыре учреждения для несовершеннолетних», — указали в пресс-службе.

Прокуратура Находки организовала проверку по факту аварии на теплосетях.

Ранее остановка одного из котлов произошла в котельной в Белоозерском. После жалоб жителей на холод в домах специалисты провели восстановительные работы и запустили теплоснабжение. Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин заявил, что ситуация с отоплением в городе находится под контролем.