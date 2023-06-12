Происшествия 12 июня 2023, 02:50 Более семи тысяч человек эвакуировали из подтопленных районов Херсонщины Сальдо: более 7,1 тысячи человек эвакуированы с начала спасательной операции на Херсонщине РИА «Новости»

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Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что с начала спасательной операции из подтопленных районо эвакуированы более 7,1 тысячи человек. Из них — 410 детей и 95 маломобильных жителей, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.

«За сутки вывезли 150 человек. 80 человек госпитализированы в лучшие медучреждения области. В пунктах временного размещения расселено 1,7 тысячи человек», — сказано в сообщении.

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Политик уточнил, что пик наводнения пройден. В Новой Каховке продолжается откачка воды и расчистка территорий. В гоородском округе вода опустилась до пяти метров. В Голопристанском и Алешкинском округах — до полутора метра.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Марат Хуснуллин посетил Херсонскую область. Он изучил организацию работ по ликвидации наводнения после разрушения Каховской ГЭС.