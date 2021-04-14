Более половины жителей Тамбова остались без отопления из-за частичного обрушения ТЭЦ

Более половины жителей Тамбова остались без горячей воды и отопления из-за частичног7о обрушения здания на территории ТЭЦ. Оборудование теплоцентрали на время выведено из работы.

«Оборудование теплоцентрали выведено из работы. Временно прекращена подача тепла и горячей воды жителям Тамбова в контуре ТЭЦ», — сообщили РИА «Новости» в ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация».

В организации сообщили, что они обслуживают около 60% жителей города, поэтому около половины жителей попали под отключение.

Обрушение крыши и части стены главного щита управления станцией Тамбовской ТЭЦ произошло около 04:40 утра в среду, 14 апреля. Под завалами оказались два человека, их извлекли и госпитализировали.

На место обрушения работали две пожарно-спасательные части. Всего в аварийно-спасательных работах участвовали 44 человека. Они работали на 16 единицах техники.

Сейчас в Тамбове, по данным Гидрометцентра, +13 градусов тепла. Днем воздух разогреется до +23.