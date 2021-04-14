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    14 апреля 2021, 07:47

    Более половины жителей Тамбова остались без отопления из-за частичного обрушения ТЭЦ

    Екатерина Шамина

    Более половины жителей Тамбова остались без горячей воды и отопления из-за частичног7о обрушения здания на территории ТЭЦ. Оборудование теплоцентрали на время выведено из работы.

    Более половины жителей Тамбова остались без отопления из-за частичного обрушения ТЭЦ

    «Оборудование теплоцентрали выведено из работы. Временно прекращена подача тепла и горячей воды жителям Тамбова в контуре ТЭЦ», — сообщили РИА «Новости» в ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация».

    В организации сообщили, что они обслуживают около 60% жителей города, поэтому около половины жителей попали под отключение.

    Обрушение крыши и части стены главного щита управления станцией Тамбовской ТЭЦ произошло около 04:40 утра в среду, 14 апреля. Под завалами оказались два человека, их извлекли и госпитализировали.

    На место обрушения работали две пожарно-спасательные части. Всего в аварийно-спасательных работах участвовали 44 человека. Они работали на 16 единицах техники.

    Сейчас в Тамбове, по данным Гидрометцентра, +13 градусов тепла. Днем воздух разогреется до +23.