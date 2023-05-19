Происшествия 19 мая 2023, 01:30 Более пяти взрывов прогремели в Донецке — СМИ ТАСС: более пяти взрывов прозвучали в Донецке РИА «Новости»

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Несколько взрывов прогремели в центре Донецка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

По информации журналиста, в городе раздались более пяти взрывов. Пока данных о возможных пострадавших или разрушениях нет.

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Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области. Там объявили воздушную тревогу. Всех жителей попросили пройти в ближайшее укрытие.

Не прекращаются обстрелы и в Артемовске. Там украинские военные стали хаотично обстреливать город. Как отметил боец ЧВК «Вагнер», противник выпускает снаряды «куда придется».