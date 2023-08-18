Эксклюзив 18 августа 2023, 13:33 Более пяти тысяч человек эвакуировали из Москва-Сити после сообщения о БПЛА Источник «360»: из башен Москва-Сити эвакуировали более 5 тысяч человек Скриншот видео

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Из-за сообщения о якобы появлении беспилотника в Москва-Сити провели масштабную эвакуацию, сообщил источник «360». По его данным, из одной башни эвакуировали 100% проживающих, около пяти тысяч человек — из двух других.

По предварительной информации, сообщение о БПЛА в Москва-Сити получили от неизвестного, представившегося министром экономики России, добавил источник.

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Экстренные службы получили информацию о ЧП в 11:43. Представитель администрации комплекса заявил, что поступил звонок о прилете БПЛА на Пресненской набережной, 10. После этого приняли решение об эвакуации.

К IQ-кварталу и ТЦ «Афимолл Сити» прибыли машины МЧС. Специалисты не выявили признаков падения БПЛА.

Утром 18 августа военные сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы. Дрон рухнул на Краснопресненской набережной, в результате повреждения получила облицовка одного из павильонов «Экспоцентра».