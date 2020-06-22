Более кубометра топлива собрали в Якутии после утечки

Разгерметизация резервуара на дизельной электростанции в Якутии привела к утечке топлива. Специалисты уже собрали более кубического метра топливно-водяной смеси.

Представитель экстренных служб региона рассказал РИА «Новости», что из котлована в Среднеколымском районе республики откачали 1,2 кубометра разлившейся горючей жидкости.

По данным на 01:00 понедельника, 99,8 кубометра дизтоплива из аварийной емкости перекачали в три другие цистерны.

Утечка произошла 21 июня в селе Аргахтах, где расположена дизельная электростанция АО «Сахаэнерго». Топливо вытекло из емкости объемом 160 тонн. Всего пролилось минимум 22 кубических метра нефтепродуктов. Часть из них оказалась в реке Алазея.

На место ЧП вылетел природоохранный прокурор Якутии. Надзорный орган организовал проверку после случившегося. Специалисты в том числе установят, соблюдалось ли на электростанции законодательство об охране окружающей среды.