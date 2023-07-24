24 июля 2023, 17:02
Более километра кабеля похитили злоумышленники в Москве у Минобороны России — Baza
Baza: в Москве злоумышленники перерезали и похитили более километра кабеля Минобороны
Сотрудники московской полиции организовали проверку после кражи оборудования у министерства обороны России. Кто-то похитил больше километра дорогостоящего кабеля у военных. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.
По данным источника, в Восточном административном округе столицы сотрудник Минобороны вместе с представителем «Воентелекома» из-за технических неполадок решили проверить объект электросвязи и заметили, что пропало более километра кабеля.
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Авторы Telegram-канала уточняют, что стоимость такого оборудования может доходить до пяти тысяч рублей за метр. А материальный ущерб может превысить пять миллионов рублей в общей сложности. Сейчас в ситуации разбираются полицейские.
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Минобороны РФ
Кражи
Москва 2023
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